Город Бандар-Аббас намерен подписать соглашения о побратимских отношениях с российскими, турецкими, китайскими, сенегальскими и казахскими городами

Об этом заявил во вторник глава представительского офиса иранского министерства иностранных дел в провинции Хормозган Саид Шабан.

Кроме того, добавил Шабан, в текущем году будет подписан соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической сфере между торгово-промышленной палатой Бандар-Аббаса с торговыми палатами Дакара (Сенегал) и Нинбо (Китай) и соглашение в области городского отношения между муниципалитетом Бендер-Конг и островом Горе в Сенегале.

"Эти соглашения приведут к упрощению торговых процедур и предоставят возможности для проведения специализированных выставок, фестивалей и культурных недель, семинаров, обмена мнениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства и так далее", добавил он.

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