Расширение отношений с соседними странами является приоритетом Ирана в культурной сфере

Иманипур отметил, что создание совместных комитетов Ирана и соседних стран, развитие городов-побратимов между приграничными городами Ирана и соседних городов, создание культурных рынкоы и консорциумоы творческих индустрий между Ираном и соседними странами и развитие культурной экономики считаются важнейшими программами Организации исламской культуры и коммуникации по расширению совместного культурного сотрудничества между Ираном и соседними странами.