27 окт. 2021 г., 12:11
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Установление побратимских отношений между портами Астрахани и Астары будет способствовать увеличению грузооборота

Установление побратимских отношений между портами Астрахани и Астары будет способствовать увеличению грузооборота

Тегеран, 27 октября. ИРНА — Во вторник в режиме видеоконференции был подписан Меморандум о взаимопонимании и установлении побратимских отношений между иранским портом «Астара» и АО «Астраханский Морской Порт».

Подписи под Меморандумом поставили начальник Генерального управления Организации портов и мореплавания Ирана в провинции Гилян Хамидреза Абаи и генеральный директор АО «Астраханский Морской Порт» Анатолий Ульянов.

Начальник Генерального управления Организации портов и мореплавания Ирана в провинции Гилян заявил, что документ будет способствовать взаимному увеличению грузооборота между портами, развитию транзита товаров и контейнеров по международному транспортному коридору «Север-Юг», координации совместной деятельности с учётом географического положения и существующих мощностей, решению вопросов взаимодействия судоходных, транспортно-экспедиторских и подрядных компаний двух стран.

В церемонии приняли участие Генеральный консул Исламской Республики Иран в г. Астрахань Мехди Акучекиан, начальник Генерального управления по транзиту, логистике и соглашениям Организации портов и мореплавания Ирана Хосро Сараи, министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев, заместитель руководителя регионального агентства международных связей Илья Торопицын.

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