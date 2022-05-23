Раиси покинул Оман

Сегодня 23 мая Президент Ирана Эбрахим Раиси посетил с однодневным визитом Оман и провел встречу с султаном Омана Хейсамом ибн Тариком. На встрече стороны обсуждали двусторонние и региональные вопросы.

Так, в конце этого визита было подписано 12 соглашений о сотрудничестве в областях энергетики, политики, транспортировки, дипломатического сотрудничества, деловых и экономических отношений, научных связей, окружающей среды и спорта.

Эбрахим Раиси в понедельник встретился с заместителем премьер-министра Омана Фахдом бен Махмудом аль Саидом и сказал: «Ирано-оманские отношения не ограничиваются их соседскими отношениями, и глубокие религиозные и религиозные интересы и общие интересы двух народов имеют давнюю историю».

Он также провел встречу экономическими деятелями и бизнесменами сегодня в Омане.

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