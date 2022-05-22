Женская сборная Ирана по борьбе на поясах выиграла чемпионат Азии

В городе Ош в Кыргызстане с 21 по 23 мая проходит чемпионат Азии по борьбе на поясах «Алыш» среди мужчин и женщин.
Иранская спортсменка Сара Алипур в весовой категории 75 кг завоевала золотую медаль. Сепиде Бабаи, Шейда Фахими, Сахар Ганизаде и Хание Ашури в весовых категориях 55 кг, 65 кг, 70 кг и 75 кг из Ирана выиграли серебро. Фатеме Фатахи также принес Ирану единственную бронзу в весовой категории 60 кг.
Алыш — это кыргызская национальная борьба на поясах. Особенность ее в том, что спортсмены во время борьбы должны постоянно держать соперника за пояс. Соревнования проводятся как среди мужчин, так и среди женщин.
Тегеран, 22 мая, ИРНА – Женская сборная Ирана выиграла чемпионат Азии по борьбе на поясах, завоевав 1 золото, 4 серебра и 1 бронзу.
В городе Ош в Кыргызстане с 21 по 23 мая проходит чемпионат Азии по борьбе на поясах «Алыш» среди мужчин и женщин.
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