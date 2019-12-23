Сборная Ирана по борьбе на поясах завоевала 4 медали на чемпионате мира в Казахстане

20 декабря в Нур-Султане стартовал чемпионат мира по поясной борьбе (борьба на поясах алыш и казах куресы).

Фатеме Фатахи Джуйбари в весовой категории 60 кг и Захра Яздани в весовой категории 55 кг в составе женской команды Ирана выиграла серебро и бронзу, соответственно.

Мохаммад Наби-Заде в весовой категории 70 кг и Рухолла Нематиан в весовой категории 60 кг в составе мужской команды Ирана завоевали серебро и бронзу, соответственно.

Алыш — это кыргызская национальная борьба на поясах. Особенность ее в том, что спортсмены во время борьбы должны постоянно держать соперника за пояс. Соревнования проводятся как среди мужчин, так и среди женщин.



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