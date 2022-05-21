Иранский школьник занял первое место на международном турнире по робототехнике

"Багдади, который учится в профессиональном училище в городе Карадж (провинция Альборз) занял первое место в соревнованиях по робототехнике в Турции" сообщил ИРНА в субботу высокопоставленный чиновник в управлении образования провинции Альборз.
В международном турнире «Robotex», прошедшем в Турции приняли участие европейские школьники из Италии и Франции.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
Тегеран, 21 мая. ИРНА — Иранский школьник Арман Багдади завоевал золотую медаль на международном турнире «Robotex» в Турции.
"Багдади, который учится в профессиональном училище в городе Карадж (провинция Альборз) занял первое место в соревнованиях по робототехнике в Турции" сообщил ИРНА в субботу высокопоставленный чиновник в управлении образования провинции Альборз.
Похожие новости
-
Иранцы завоевали 27 медалей на чемпионате мира FIRA RoboWorld Cup — 2019
Пекин, 17 августа, ИРНА – Команда Ирана по робототехнический Исламской на чемпионате FIRA RoboWorld…
-
Иранский школьник занял первое место в Международном конкурсе живописи «Коронавирус»
Андимешк, 5 июля, ИРНА - Иранский школьник Тиам Рахманнежад занял первое место в конкурсе живописи…
-
Иранский школьник добился успеха на XV Международной Олимпиаде по основам наук в РФ
Бушер, 29 мая, ИРНА - Ученик средней школы Хосейн Хаджило Рахими из иранского Бушера хорошо…
Your Comment