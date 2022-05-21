Иранский школьник занял первое место на международном турнире по робототехнике

"Багдади, который учится в профессиональном училище в городе Карадж (провинция Альборз) занял первое место в соревнованиях по робототехнике в Турции" сообщил ИРНА в субботу высокопоставленный чиновник в управлении образования провинции Альборз.

В международном турнире «Robotex», прошедшем в Турции приняли участие европейские школьники из Италии и Франции.

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