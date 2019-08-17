Иранцы завоевали 27 медалей на чемпионате мира FIRA RoboWorld Cup — 2019

В конце 24-го чемпионата FIRA RoboWorld Cup — 2019 в Южной Корее, который завершился в пятницу, иранские команды выиграли 14 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей.

председатель Национального комитета по робототехнике Исламской Республики Иран Соруш Садегнежад также отметил, что "этот успех имеет огромное значение благодаря успешному присутствию различных иранских групп и развитию иранской научной и исследовательской деятельности в этой области."

Следующий тур этих соревнований пройдет в Иране.

24-й чемпионат мира по робототехнике FIRA RoboWorld Cup — 2019 прошел 11-17 августа, в котором приняли учвстие 1800 человек в четырех направлениях среди студентов и школьников из таких стран, как США, Германия, Южная Корея, Турция, Россия, Малайзия, Филиппины, Китай, Индия, Индонезия, Тайвань, Канада, Иран.

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