Иран и Туркменистан обсудили пути расширения торговли электроэнергией

Замминистра энергетики Ирана, возглавляя высокопоставленную делегацию, во вторник вечером прибыл с визитом в Ашхабад, чтобы обсудить сотрудничество с Туркменистаном в областях воды и электроэнергией.

Джаванбахт и его туркменский коллега Сапаров Сердар выразили интерес к развитию отношений в сфере электроэнергии, призвав к снятию препятствий на пути расширения сотрудничества.

Стороны также договорились о наращивании технического и инженерского сотрудничества двух стран в области электроэнергии. Делегация министерства энергетики Туркменистана также в ближайшем будущем отправится в Иран, чтобы ознакомиться с возможностями страны.

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