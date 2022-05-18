18 мая 2022 г., 13:05
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Иран и Туркменистан обсудили пути расширения торговли электроэнергией

Иран и Туркменистан обсудили пути расширения торговли электроэнергией

Тегеран, 18 мая, ИРНА – Замминистра энергетики Ирана по водным ресурсам Мохаммад Джаван-Бахт и заместители министров энергетики, сельского хозяйства и водных ресурсов Туркменистана в среду обсудили пути расширения торговли электроэнергией в Ашхабаде.

Замминистра энергетики Ирана, возглавляя высокопоставленную делегацию, во вторник вечером прибыл с визитом в Ашхабад, чтобы обсудить сотрудничество с Туркменистаном в областях воды и электроэнергией.
Джаванбахт и его туркменский коллега Сапаров Сердар выразили интерес к развитию отношений в сфере электроэнергии, призвав к снятию препятствий на пути расширения сотрудничества.
Стороны также договорились о наращивании технического и инженерского сотрудничества двух стран в области электроэнергии. Делегация министерства энергетики Туркменистана также в ближайшем будущем отправится в Иран, чтобы ознакомиться с возможностями страны.

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