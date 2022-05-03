Раиси заявил об ускорении развития ирано-туркменских отношений в предстоящий период

Президент Ирана Эбрахим Раиси во вторник провел телефонные переговоры с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым. Во время телефонного разговора Раиси поздравил Бердымухамедова с праздником Ураза-байрам.

"Благодаря мерам Вашего отца в период предыдущего президента Туркменистана взаимодействие между Тегераном и Ашхабадом в различных областях, включая газовое, транзитное и железнодорожное сотрудничество, получило хороший прогресс, и я уверен, что этот процесс будет ускорен в предстоящий период под Вашим руководством", сказал Раиси.

Сегодня в Иране отмечается праздник Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр), который знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан. В этот день по всему Ирану проводится праздничный намаз Ид аль-Фитр.

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