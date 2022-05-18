Власти Таджикистана начали контртеррористическую операцию в Горном Бадахшане

«17 мая 2022 года члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу "Душанбе - Кульма" на участке автодороги в Рушанском районе, непосредственно на линии государственной границы», - сообщил пресс-центр МВД.

«Преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наёмников для осуществления террористических актов и других форм провокации», - говорится в заявлении.

«Организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооруженное сопротивление», - заявляет МВД.

«В этой связи в целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге "Душанбе - Кульма" на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция», - заявило МВД Таджикистана.

Отмечалось, что обстановка накалилась во второй половине дня, когда к центру Хорога из микрорайонов начали стягиваться десятки митингующих. В социальных сетях обнародованы видеоматериалы с места событий, на которых видны десятки молодых людей, против которых силовики применяют дымовые шашки, слышны выстрелы.

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