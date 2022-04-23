Иран назвал ИГИЛ причиной усиления терактов в Афганистане

Выступая в пятницу 22 апреля на совещании высокого уровня под названием «Национальная стратегия и инициатива Таджикистана по борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2021-2025 годы» Эршади заявила о поддержке Исламской Республикой Иран усилий Таджикистана по борьбе с терроризмом и сказала, что Иран придает большое значение сотрудничеству с Республикой Таджикистан в различных областях, включая вопросы безопасности, а также стабильности и безопасности Таджикистана.

В связи с этом, она подчеркнула, что Иран осуждает недавние теракты и взрывы в Афганистане, в результате которых погибли десятки мирных людей и детей.

«Иран глубоко обеспокоен недавними событиями в Афганистане и призываем афганских лиц наказать преступников, причастных к этим терактам», - отметила она.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram