Полпред Башкирии подвел итоги визита в Иран

Башкирская делегация во главе с представителем РБ при Президенте РФ 13-16 мая совершил визит в иранскую столицу Тегеран, где обсудила с иранскими партнерами вопросы укрепления сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и образования. Особый упор в переговорах был сделан на нефтегазовый сектор.

Сергей Греков в интервью ИА ИРНА подвел итоги визита в Тегеран:

Отношениям Ирана и Башкирии нужен дополнительный импульс

"Башкирия много лет сотрудничает с Ираном, в области сельского хозяйства, образования, но сейчас этим отношениям нужен дополнительный импульс. Это может быть использование культурного потенциала республики, что укрепит фундамент для развития сотрудничества и реализации наших интересов. Упрочение взаимопонимания и межгосударственных отношений невозможно без формирования позитивного образа страны, которое осуществляется преимущественно по культурным каналам. Культура наших народов чем – то схожа. В Иране есть национальный инструмент похожий на наш курай, называется Ней и изготавливается из камыша. А цветок курая изображен на флаге республики", сказал Греков

По его словам, организация музыкальных, театральных и кино фестивалей, проведение дней культуры способствуют расширению межкультурного взаимодействия.

Прямое авиасообщение из Уфы в Тегеран позволит проложить туристические мосты между Ираном и Башкирией

"Нам еще предстоит по-настоящему открыть для себя Иран − эту страну, столь богатую природными красотами, памятниками истории и культуры, для экскурсий и отдыха", отметил он. — Ранее были достигнуты договоренности прямого авиасообщения из Уфы в Тегеран, что позволит проложить туристические мосты между нашими республиками".

Визит в Иран прошёл очень плодотворно

"Я с уверенностью могу сказать, что визит в Иран прошёл очень плодотворно. Встречи и диалоги с нашими иранскими партнерами дали возможность создать хорошую основу для начала совместной работы по разным направлениям сотрудничества", сказал полпред Башкирии.

Он отметил, что представителям бизнеса и науки Башкортостана и Ирана открываются новые реалии осуществить свои проекты. "Для этого мы разработали конкретный пакет предложений в таких областях как промышленность, сельское хозяйство, наука, образование, культура, инновационные технологии, нефтегазовый сектор", добавил Греков.

"У нас есть очень схожие особенности в структуре экономики и продуктового рынка. Большое внимание уделяется развитию новых направлений экспорта республиканской продукции и импортозамещение", указал он.

Башкирия заинтересована в использовании опыта Ирана в условиях санкций

"Иран, более 40 лет работает и развивается в условиях санкций, имеет огромный опыт противодействия внешнему давлению. Нас могут заинтересовать те самые механизмы по обходу западных ограничений, которые смогут компенсировать дефицит в сфере наукоемкой экономики. В наших условиях это чрезвычайно важно", сказал Греков.

По его словам, Иран один из мировых лидеров по запасам природного газа и сырой нефти, поэтому они самостоятельно развивали современные технологии её добычи и переработки. "Сейчас довольно сильно развивается машиностроение, в то же время им нужно оборудование для горнодобывающей отрасли, которое производится у нас", указал он.

Иранские предприятия приглашены на Международную выставкеу «Газ. Нефть. Технологии-2022»

В ходе переговоров мы наметили конкретные шаги совместной работы, это организация официального визита Главы Республики Башкортостан в ИРИ и подписание меморандума о сотрудничестве между республиками, подготовка бизнес-миссии иранских предприятий в Республику Башкортостан на международную выставку «Газ. Нефть. Технологии-2022». Принято решение о формировании рабочей группы Республика Башкортостан- Иран.

Республика Башкортостан планирует открыть торговое представительство в ИРИ

"В рамках встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в ИРИ Леваном Джагаряном и Торговым представителем РФ в ИРИ Рустамом Жиганшиным мы пришли к общему мнению о целесообразности проработки вопроса открытия представительства Республики Башкортостан в ИРИ при Торговом Представительстве РФ в ИРИ в целях повышения эффективности торговоэкономического сотрудничества республик и увеличению взаимного товарооборота и инвестиций", сообщил вице-премьер Башкирии.

"Иран является большим потребителем зерна, масла и прочих продуктов сельского хозяйства. Представителями Иранского Министерства сельского хозяйства были найдены пути взаимодействие республик в сельскохозяйственной отрасли и составлен план для дальнейшего сотрудничества", добавил он.

Развитие сотрудничества в нефтегазовой отрасли

"С нашими иранскими партнерами мы достигли хороших решений в вопросах становления сотрудничества между республиками в нефтегазовой и сельскохозяйственной отраслях, взаимодействия сторон и обмена опытом в сфере финансовых рынков", сказал он.

Он также добавил, что в целях развития инвестиционной и научной деятельности подписан Протокол о намерениях по развитию сотрудничества в нефтегазовой отрасли и научно-образовательной сфере, достигнуты договоренности о возможности использования научно-исследовательского потенциала УГНТУ в области техники и технологии поиска, разведки, добычи нефти и газа, бурения нефтяных месторождений, транспорта и хранения нефти, нефтепереработки и нефтехимии, а также экологических проектов.

"С Нефтяным технологическим Университетом Ирана достигнуты предварительные договоренности о возможном обмене студентами, повышении квалификации сотрудников Нефтяного технологического Университета на базе УГНТУ. Представителей иранского университета заинтересовала система дистанционного обучения и онлайн курсов УГНТУ. Так же в проработку принят вопрос профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов "ZN Vostok Ltd" в нашем нефтяном университете", уточнил Греков.

Кроме того, добавил он, обсуждался вопрос о создании общей базы данных промышленных компаний, а также специального оборудования для сотрудничества в нефтегазовой сфере.

По его словам, поступило предложение о реализации нового проекта станции нефтепереработки, в которые входят 55 проектов Правительства ИРИ по переработке в нефтехимии.

Греков также добавил, что стороны договорились подготовить предложения по созданию совместных предприятий.

"Работа бизнес миссии Башкортостана в Иране — это хорошее начало для того, чтобы мы развивали и расширяли свое взаимодействие. Благодаря этим встречам и договоренностям, республика обретет для себя партнера на долгую перспективу", резюмировал Полпред Башкирии.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram