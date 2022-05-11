Иран глазами русского бизнесмена

Какое представление об Иране было до поездки?

Иран, Ирак… Для большинства россиян это абстрактные топонимы без привязки к географии на глобусе. Я, конечно, знал, что это две разные страны, но, разбуженный среди ночи, вряд ли бы показал где находится Иран на карте. Поковырявшись в памяти, можно было вспомнить некоторые теги типа: «Персия», «санкции», «ядерная программа», «зороастризм», «аятолла». Американские сериалы добавили в этот суп что-то про шпионские страдания белых людей в плену у страшных исламистов с «калашами». Корпус стражей исламской революции - тоже сразу ассоциируемый со страной бренд, если услышишь в новостях. Санкции, наложенные на Россию, заставили почитать что-то про Иран в Википедии и ЦРУ-шны worldfactbook-е. К неорганизованным знаниям добавилось какое-то количество цифр и статистики, но целостный образ не сложился. Как назло, ютуб какого-то украинского велоблоггера подлил масла в огонь перед поездкой. Человека обокрали в первую же ночь в Тегеране. Короче, Иран - вряд ли то место, в которое поедешь по своей воле.

Как отреагировали близкие на вашу поездку?

Совершаемое Россией сильно снизило степень снобизма людей из моего окружения в отношении «стран третьего мира». Как ни странно, никто не задал вопрос «зачем». Видимо подсанкционность стран стала достаточной причиной - «Россия стала вторым Ираном». Или так: «Учиться выживанию под санкциями поехали?». Шутки про «Ирак-Иран» тоже были, но никто, как можно было бы ожидать, не апеллировал к террористической опасности страны для туристов.

С каким настроением сошли с трапа самолета в Тегеране?

Прилетели ночью, хотелось быстрее добраться до отеля. Душ и спать! Быстро не получилось. В аэропорту встречают точно не персы. Иранские бюрократы умеют собирать очереди там, где не надо - полтора часа и 80 долларов на человека потрачены. Сбор не заградительный, но явно не дружественный.

Каким увидели Тегеран?

График был очень плотный, чтобы составить какое-то осмысленное впечатление.

Бизнес-туристу из нанятого черного автобуса жизнь за окном всегда поворачивается лицом. Обратная сторона угадывается в мелочах и деталях постепенно. Что-то не так, но столичный макияж скрывает изъяны на скорости. Пышная, пока не изжаренная солнцем, зелень; обилие арт-объектов, порой искусных; строительные краны тут и там. При этом: полупустой самый большой торговый центр со следами повсеместной коррозии; выскакивающие на дорогу продавцы тутовника; убитые развалюхи в пробках. Это видно даже в розовых очках. Очень удивила гроза на рассвете, ночью тоже громыхало. Свободный час утром потратил на прогулку. Солнце после дождя, +17, пустые улицы - лучшее, что может предложить город. Активная жизнь только в центральном парке: сотни людей занимаются спортом. Уют спящего в выходной центра нарушает почти полностью закрытая архитектура: заборы, ворота, камеры, полиция через каждые 100 метров. Даже Тегеранский университет выглядит как крепость. Редким прохожим ты совершенно не интересен. Погода, запах хлеба и коты напомнили Тбилиси, но здесь гораздо чище. В поисках текстиля съездили на большой базар. Выходной - текстиля нет, здание старого базара очень понравилось. Впопыхах пробежались по шахскому дворцу, который, несомненно, заслуживает более вдумчивого посетителя.

Какими увидели иранцев?

Иранцев видели много, общались мало. Те немногие производят впечатление очень цивилизованных людей с чувством собственного достоинства. Это проявляется в мелочах: в городе, как уже говорил, чисто; на базаре нет навязчивых приставал; люди на улицах спокойно относятся к редким туристам, я сам, каюсь, пристал к молодому человеку с кипой лепешек с просьбой его сфотографировать. Наш постоянный сопровождающий переводчик вообще влюбил в себя всю русскую «банду». Гипертрофированно ответственный, очень интеллигентный, с идеальным русским Шахрам выручал нас во всех самых нестандартных ситуациях, которые могут создать безбашенные россияне. При этом из уст соотечественников общим рефреном звучат слова о необходимости быть очень осторожными в деловых отношениях с иранцами. Один из русских чиновников еще более резок - «Иран не воюет с Россией, не столько из-за общей ненависти к американцам, сколько из-за нелюбви американцев к нашим странам. Снимут санкции с Ирана, нас отсюда выпрут». Противоречия в моем личном случае пока полностью на стороне иранцев. Достойные люди в очень непростых обстоятельствах, наверное, - самое большое впечатление, которое я привез из поездки.

Что не ожидали от Ирана?

Погода и природа. Вполне допускаю, что мы просто очень везучие и приехали в самый идеальный момент, но уж точно я не ожидал свежести после гроз, приятной прохлады ветра и утопающих в зелени городов. Даже глухая пустыня, в которой мы по своей воле оказались, за час не перестала быть романтичной. Кухня. Вообще не гурман и ехал в страну без малейшего представления, но оказалось, что я очень люблю иранскую кухню. Баранина шикарна во всех ипостасях. Опасайтесь лишних килограммов. Люди. Ожидание встречи с арабским, исламским миром обернулось встречей с совершенно другой цивилизацией, самобытной, древней, очень интересной, точно заслуживающей изучения. Начал читать.

Какие места удалось посетить? Что запомнилось?

Тегеран и Исфахан. Три дня с диким графиком - катастрофически мало, чтобы калейдоскоп впечатлений приобрел какой-то образ. Дворец шаха, мечети, базары. Пышность архитектуры часто необычна, но очень уместна. Как малые дети в магазине сладостей бегали с открытыми ртами по рынкам и производствам отделочных материалов. Мрамор, гранит, оникс, травертин, керамика - то, за чем надо ехать в Иран. Руками расписанную плитку просто не хочется выпускать из рук. Ритм узоров и качество выше похвал.

Что расскажете своим близким после поездки?

То, чем поделился с вами. Иран - крайне интересное место, в силу обстоятельств кажущееся очень далеким и закрытым. Но самолеты летают.

Вернетесь?

Да. Трех дней очень мало. Еще в поездке начал прорабатывать варианты более вдумчивого путешествия.