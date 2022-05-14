В связи с потенциалом двух стран в научных, технологических и инновационных сферах и заинтересованность иранских наукоёмких компаний для развития такого вида сотрудничества с русской стороной в форме передачи и приобретения технологий, а также экспорта товаров и услуг «передовые технологии» в Россию был создан Совместный технологический центр Ирана и России.

Из наиболее важных услуг этого центра можно указать на содействие передаче и обмену технологиями между компаниями и Россией по экспорту продукции «Hitech» в Россию и наоборот, предоставление соответствующих помещений для проведения совместных встреч компаний, маркетинг продуктов «Hitech» компаний, основанных на знаниях, предоставление юридических услуг для заключения контрактов, регистрация патентов и получение необходимых сертификатов.

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