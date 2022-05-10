Экспорт Ирана в Африку вырос на 120 процентов

Али Акбар Резаи выступил с этим заявлением сегодня на видеоконференции, посвященной обзору рынка Сенегала.

Посол Ирана в Сенегале Мохамад Реза Дехшири также присутствовал на конференции, которая проходила в иранской провинции Альборз недалеко от Тегерана.

«Западноафриканский регион с 400-миллионным населением является подходящим местом для привлечения инвестиций и продвижения иранского экспорта», - сказал Резаи.

Как объявил Резаи, цель проведения такой конференции - помочь бизнесменам и членам торговой палаты провинции ознакомиться с возможностями целевых стран.

Со своей стороны, посол Ирана назвал Сенегал одной из самых стабильных стран на африканском континенте.

Как пояснил Резаи объем экспорта в Африку за прошедший год составил 1 млрд 200 млн. долларов и это имеет хорошую перспективу в отношениях двух стран.

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