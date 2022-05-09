Объем экспорта из Ирана в Польшу вырос на 114 процентов

Как отметил Латифи, в прошлом году товарооборот между Ираном и Польшей был более 22 тыс. 664 тонны товаров на сумму 53 млн. 198 тыс. долларов, что показывает рост на 79 процентов по объему.

«В тот же период из Ирана было отправлено 18 тыс. 134 тонны товаров на сумму 24 млн. 59 тыс. 957 долларов», - сказал он.

По его словам, химикаты, виноград сушеный, овечьи кишки, соки, сухофрукты, меламин, финики, ткань, автозапчасти, детали двигателя, зеркальное стекло, закаленное стекло, пищевые добавки, продукты питания, экстракты трав, овощи и фрукты, напольные покрытия, слитки черных металлов, барбарис, провода и кабели, нефтепродукты, надгробия, строительные материалы, электронная бытовая техника, а также различные сухоцветы и шафран стали основными товарами, поставленными из Ирана в Польшу.

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