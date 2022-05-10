10 мая 2022 г., 15:32
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В Иране открылась выставка «Навстречу надежде» по случаю 80-й годовщины иммиграции поляков в Иран

В Иране открылась выставка «Навстречу надежде» по случаю 80-й годовщины иммиграции поляков в Иран

Тегеран, 10 мая, ИРНА - Фотовыставка «Навстречу надежде» была открыта по случаю восьмидесятой годовщины польской иммиграции поляков в Иран в присутствии министра иностранных дел Польши и послов иностранных государств в Школе культурного искусства Саба Академии искусств Исламской Республики Иран.

Церемония открытия прошла в присутствии главы МИД Польши Збигнева Рау посла страны в Тегеране в Тегеране.

Министр иностранных дел Польши при этом выразил мнение, что выставка «Навстречу надежде» повествует об одиссее жизни 120 тысячи поляков, приехавших в Иран во время Второй мировой войны.

«То, что хорошо сохранилось в памятях, это были щедрые помощи иранцев, которые спасли жизнь тысячи поляков, уставших сильно после 2 лет тяжелой работы в концентрационных лагерях при СССР», - отметил он.

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