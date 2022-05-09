9 мая 2022 г., 08:45
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News Code: 84745838
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Церемония Национального дня конституции Польши

В воскресенье вечером в Тегеране прошла Церемония Национального дня конституции Польши и восьмидесятилетние въезда польских беженцев в Иран во время Второй мировой войны.

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