9 мая 2022 г., 12:06
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Иранская женщина-тренер скоро возглавит сборную Ирака по мини-футболу

Иранская женщина-тренер скоро возглавит сборную Ирака по мини-футболу

Тегеран, 9 мая, ИРНА - По словам главы женского комитета Иракской федерации футбола бывшая женщина-тренер сборной Ирана по мини-футболу будет возглавлять сборную Ирака по мини-футболу.

По данным ИРНА, для сильного присутствия иракской команды на чемпионате Западной Азии Федерация футбола страны достигла соглашения с иранским тренером Шахназом Яри.

При этом, сегодня Яри посетит Ирак, чтобы заключить договор со сборной Ирака.

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