Иранская женщина-тренер скоро возглавит сборную Ирака по мини-футболу

По данным ИРНА, для сильного присутствия иракской команды на чемпионате Западной Азии Федерация футбола страны достигла соглашения с иранским тренером Шахназом Яри.
При этом, сегодня Яри посетит Ирак, чтобы заключить договор со сборной Ирака.
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