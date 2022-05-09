Иранская женщина-тренер скоро возглавит сборную Ирака по мини-футболу

По данным ИРНА, для сильного присутствия иракской команды на чемпионате Западной Азии Федерация футбола страны достигла соглашения с иранским тренером Шахназом Яри.

При этом, сегодня Яри посетит Ирак, чтобы заключить договор со сборной Ирака.

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