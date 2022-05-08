Посол Австралии посетила Национальный парк Голестан

Сегодня после встречи с официальными лицами Горганского университета сельскохозяйственных наук и природных ресурсов выразила заинтересованность посетить Национальный парк Голестан.

По ее словам, основной целью визита стало ознакомление с этим районом природными достопримечательностями этого лесного парка.

Национальный парк Голестан расположен на восточной оконечности лесных массивов на севере Ирана. Находится в промежутке между городами Гонбад-э-Габус и Боджнурд, в 55 км к востоку от первого и в 115 км к западу от второго, рядом с магистральной автострадой Тегеран-Мешхед. И хотя парк простирается на территории трех провинций, Хорасана, Голестана и Семнана, общее управление и охрана заповедника биосферы Голестан поручено администрации провинции Голестан.

Национальный парк Голестан представляет собой горный район, расположенный на восточных предгорьях горного хребта Эльбурс. Пейзаж этого района меняется от скалистых гор, ущелий, холмистых равнин, горных и степных лесов до плоских и сухих равнин в восточной части.

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