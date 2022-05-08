8 мая 2022 г., 14:56
Journalist ID: 2390
News Code: 84745240
0 Persons
T T

Tags

Глава МИД Ирана встретился со своим польским коллегой в Тегеране

Глава МИД Ирана встретился со своим польским коллегой в Тегеране

Тегеран, 8 мая, ИРНА – Глава внешнеполитического ведомства Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в воскресенье провел встречу со своим польским коллегой Збигневым Рау в Тегеране.

Министры иностранных дел двух стран проводят совместную пресс-конференцию по итогам встречи.
Глава МИД Польши, который вчера ночью с трехдневным визитом прибыл в Иран, планирует встретиться с иранскими официальными лицами.
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в субботу заявил, что широкий круг вопросов, включая двухсторонние, региональные и международные события будут обсуждены на встрече министров иностранных дел Ирана и Польши.
Кроме того, Рау примет участие в церемонии по случаю 80-й годовщины прибытия польских беженцев в Иран, которая пройдет в Тегеране. В 1942 году около 120 000 польских беженцев прибыли в Иран во время второй мировой войны.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha