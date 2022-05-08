Глава МИД Ирана встретился со своим польским коллегой в Тегеране

Министры иностранных дел двух стран проводят совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

Глава МИД Польши, который вчера ночью с трехдневным визитом прибыл в Иран, планирует встретиться с иранскими официальными лицами.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в субботу заявил, что широкий круг вопросов, включая двухсторонние, региональные и международные события будут обсуждены на встрече министров иностранных дел Ирана и Польши.

Кроме того, Рау примет участие в церемонии по случаю 80-й годовщины прибытия польских беженцев в Иран, которая пройдет в Тегеране. В 1942 году около 120 000 польских беженцев прибыли в Иран во время второй мировой войны.

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