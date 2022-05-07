7 мая 2022 г., 09:02
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Глава МИД Польши посетит Тегеран с визитом

Глава МИД Польши посетит Тегеран с визитом

Тегеран, 7 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в пятницу сообщил, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Тегеран с двухдневным визитом.

Пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства заявил, что глава МИД Польши в ходе своей поездки встретится со своим иранским коллегой и рядом высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики.
Хатибзаде отметил, что широкий круг вопросов, включая двухсторонние, региональные и международные события будут обсуждены на встрече министров иностранных дел Ирана и Польши.
Кроме того, Рау примет участие в церемонии по случаю 80-й годовщины прибытия польских беженцев в Иран, которая пройдет в Тегеране. В 1942 году около 120 000 польских беженцев прибыли в Иран во время второй мировой войны.

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