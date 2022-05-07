Глава МИД Польши посетит Тегеран с визитом

Пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства заявил, что глава МИД Польши в ходе своей поездки встретится со своим иранским коллегой и рядом высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики.

Хатибзаде отметил, что широкий круг вопросов, включая двухсторонние, региональные и международные события будут обсуждены на встрече министров иностранных дел Ирана и Польши.

Кроме того, Рау примет участие в церемонии по случаю 80-й годовщины прибытия польских беженцев в Иран, которая пройдет в Тегеране. В 1942 году около 120 000 польских беженцев прибыли в Иран во время второй мировой войны.

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