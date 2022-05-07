Немецкий Красный Крест и Иранский Красный Полумесяц подписали соглашение о сотрудничестве

По итогам переговоров, состоявшихся в Тегеране между Немецким Красным Крестом и Иранским Красным Полумесяцем подписано соглашение о сотрудничестве.
Шон высоко оценил усилия Красного Полумесяца Ирана по оказанию помощи иностранным гражданам и малоимущим гражданам страны, заявив, что Немецкий Красный Крест готов сотрудничать с Иранским обществом Красного Полумесяца в этом отношении.
Сулеймани, в свою очередь, сказал, что Иран готов сотрудничать с немецким Красным Крестом в различных областях, в том числе в подготовке и обучении спасательных сил.
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Тегеран, 7 мая. ИРНА — Замглавы Немецкого Красного Креста Вулмер Шон и генеральный секретарь Иранского Красного Полумесяца обсудили в субботу вопросы двустороннего сотрудничества.
По итогам переговоров, состоявшихся в Тегеране между Немецким Красным Крестом и Иранским Красным Полумесяцем подписано соглашение о сотрудничестве.
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