Немецкий Красный Крест и Иранский Красный Полумесяц подписали соглашение о сотрудничестве

По итогам переговоров, состоявшихся в Тегеране между Немецким Красным Крестом и Иранским Красным Полумесяцем подписано соглашение о сотрудничестве.

Шон высоко оценил усилия Красного Полумесяца Ирана по оказанию помощи иностранным гражданам и малоимущим гражданам страны, заявив, что Немецкий Красный Крест готов сотрудничать с Иранским обществом Красного Полумесяца в этом отношении.

Сулеймани, в свою очередь, сказал, что Иран готов сотрудничать с немецким Красным Крестом в различных областях, в том числе в подготовке и обучении спасательных сил.

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