Красный Полумесяц Ирана купит у России спасательный вертолет

Глава Красного Полумесяца Карим Хеммати в четверг на церемонии подписания соглашения о покупке вертолета между Обществом Красного Полумесяца Исламской Республики и Русской вертолетной компанией «Раша», сказал: «Общество Красного Полумесяца, благодаря своим способностям и эффективности, активно участвует во внутренних и зарубежных событиях. Наиболее ярким примером этого был взрыв в Бейруте в 1999 году и землетрясение в Сисахте, которые установили два рекорда для этой организации».

Согласно ИРНА, Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран несет основные обязанности на национальном и международном уровнях и стремится к достижению целей, изложенных в уставе организации.