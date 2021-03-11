11 мар. 2021 г., 17:26
Journalist ID: 2388
News Code: 84260648
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Красный Полумесяц Ирана купит у России спасательный вертолет

Красный Полумесяц Ирана купит у России спасательный вертолет

Тегеран, 11 марта, ИРНА - Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран подписало контракт с российской компанией на покупку спасательного вертолета.

Глава Красного Полумесяца Карим Хеммати в четверг на церемонии подписания соглашения о покупке вертолета между Обществом Красного Полумесяца Исламской Республики и Русской вертолетной компанией «Раша», сказал: «Общество Красного Полумесяца, благодаря своим способностям и эффективности, активно участвует во внутренних и зарубежных событиях. Наиболее ярким примером этого был взрыв в Бейруте в 1999 году и землетрясение в Сисахте, которые установили два рекорда для этой организации».

Согласно ИРНА, Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран несет основные обязанности на национальном и международном уровнях и стремится к достижению целей, изложенных в уставе организации.

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