Красный Полумесяц объявил о готовности к развитию сотрудничества с Федерацией Красного Креста

Мартин Фишер, директор по операциям Международного комитета Красного Креста в Иране, во вторник встретился с заместителем министра образования, исследований и технологий Мехрабом Шарифи, чтобы обсудить государственное образование, дорожную карту и различные риски иранского Красного Полумесяца.

Мехраб Шарифи на встрече заявил, что Иран является засушливой и полузасушливой страной, и что иранский народ уже много лет знаком с различными методами борьбы с ней. Они построили акведуки, но в последние годы, с расширением промышленности и потерей большого количества водных ресурсов, проблема изменения климата была признана одной из опасностей, и серьезные изменения также остались, в том числе ненадлежащее использование подземных ресурсов страны.

Директор по операциям Международной федерации Красного Креста (МККК) в Иране также высоко оценил различные учебные мероприятия Красного Полумесяца по различным опасностям и призвал к более тесному сотрудничеству в исследовательских проектах по засухе и ее последствиям.