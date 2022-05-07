Эмир Катара посетит Тегеран

Новое правительство Ирана уделяет особое внимание развитию отношений с соседними государствами. В связи с этим при правительстве Раиси, уровень консультаций между Ираном и странами региона значительно увеличились.

21 февраля президент Ирана прибыл в Катар утром. В ходе визита он провел встречу с эмиром Катара. По итогам встречи Иран и Катар подписали 14 документов о сотрудничестве.

Кроме того, недавно между Ираном и Катаром было подписано соглашение о сотрудничестве в некоторых областях, связанных с проведением чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сообщается, что в ходе визита Эмира Катара в Тегеран будут обсуждены пути освобождения замороженных активов Ирана в иностранных банках из-за санкций США.

Ранее агентство ИРНА о визите регионального чиновника в Тегеран для рассмотрения механизма освобождения замороженных средств Ирана в рамках достигнутых соглашений.

В начале апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил сообщение ИРНА о размораживании активов страны на сумму $7 млрд.

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