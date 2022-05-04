Министры иностранных дел Ирана и Ирландии провели телефонный разговор

В разговоре стороны обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы и переговоры в Вене.

Во время телефонного разговора высокопоставленный ирландский дипломат назвал растущую международную напряженность в результате войны на Украине тревожной. Ковени назвал инициативы Исламской республики Иран в ходе переговоров достойными похвалы и подчеркнул необходимость достижения хорошей сделки, которая удовлетворит требования Ирана и других сторон венских переговоров.

Министр иностранных дел Ирландии добавил, что его страна приложит все усилия для снижения международной напряженности, особенно в отношении заключения ядерной сделки.

Министр иностранных дел Ирана упомянул украинский кризис, сказав: «Я дважды передавал послания министра иностранных дел Украины моему российскому коллеге. Мы выступаем против войны и перемещения людей на Украине, Йемене, Палестине, Афганистане и других частях мира и считаем, что все должны двигаться к политическим решениям для установления прочного мира и безопасности».

Амир Абдоллахиян рассказал, что в дополнение к политическим инициативам Исламская Республика Иран неоднократно демонстрировала необходимую решимость для достижения хорошего, надежного и прочного соглашения на переговорах об отмене санкций.

Амир Абдоллахиян добавил, что в настоящее время именно американская сторона должна принять меры для исправления незаконных действий Трампа, приняв реалистичный подход и перейдя к политической инициативе.

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