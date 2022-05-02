Министр культуры: мир нуждается в гуманитарных посланиях Саади

Об этом он заявил на церемонии в честь памяти о Саади, которая состоялось в воскресенье вечером в мавзолее этого поэта.

«Гуманитарные и моральные послания Саади могут быть более в центре внимания в настоявшем мире, полоном насилия и экстремизма», - сказал он.

21 апреля в Иране назван в честь великого иранского поэта Саади.

Саади (между 1200 и 1219, Шираз — 9 декабря 1292 (по др. сведениям, дек. 1291)— персидский поэт, мыслитель, представитель практического, житейского суфизма, одна из крупнейших фигур классической персидской литературы. Поэма «Бустан» считается одной из 100 величайших книг всех времён по версии The Guardian.

Саади написал много стихотворных и прозаических произведений, причём в качестве поучительных примеров очень часто пользовался личными воспоминаниями из своей скитальческой жизни. Испытав на себе всю бренность мира, Саади теоретически вполне согласен с такими своими суфийскими предшественниками или современниками, как поэты Фаридаддин Аттар и Джалаладдин Руми, шейх Абд аль-Кадир аль-Джилани и др. Но хорошо знающий людей Саади понимает, что далеко не все способны удалиться от мира, умертвить плоть и исключительно предаться мистическому созерцанию. Поэтому Саади рекомендует мирянам аскетизм житейский: жить в мире, но не пристращаться к нему, сознавать его превратность и быть ежечасно готовым к потере земных благ.

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