В Иране празднуют День Саади

Великий мастер слова Абу Абдуллах Мушрифаддин ибн Муслихиддин, известный под именем Саади Ширази – один из самых знаменитых таджикских персидских и мировых поэтов.

Саади (Муслихиддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин) - шейх ширазский, персидский мыслитель, поэт-моралист. День памяти великого персидского поэта и гуманиста Саади Ширази отмечают сегодня, 21 апреля. В этот день на территории мавзолея Саади в Ширазе пройдут празднования в честь поэта.

Всё племя Адамово – тело одно,

Из праха единого сотворено.

Коль тела одна только ранена часть,

То телу всему в трепетание впасть.

Над горем людским ты не плакал вовек,

Так скажут ли люди, что ты – человек?

Эти строки, написанные восемь столетий тому назад одним из знаменитейших поэтов земли иранской – Саади Ширази – широко известны не только в Иране, но и за его пределами, как один из главных манифестов, провозглашающих и подчёркивающих единство всего человечества как цель и основу. Ковёр со стихами Саади находится в Нью-Йорке, в штаб-квартире Организации Объединённых Наций.

Знаменитый персидский поэт, представитель практического, житейского суфизма, одна из крупнейших фигур классической персидской литературы Саади родился в 1219 году в городе Шираз. В Иране ежегодно отмечают 21 апреля как День Саади.



Прозвище «Саади» происходит от имени атабека Фарса Саада ибн Занги (1195—1226), которому служил ещё отец поэта, рано умерший, и который принял участие в воспитании Муслих ад-Дина. Под попечением Саада ибн Занги Муслих ад-Дин поступил в медресе Низамийа в Багдаде. Учился у суфийских шейхов и старался проникнуться их аскетическими идеалами. Однако стихи, написанные Саади в то время, дышат юношеской любовью к жизни и её радостям; и сам он в старости сознавался, что все убеждения шейха Абуль-Фараджа Джузии не могли его исцелить от любви к музыке.





Нашествие монголов и низвержение Саада ибн Занги в 1226 году заставило Саади бежать, и в течение 30 лет судьба, полная всяких превратностей, беспрерывно бросала его то в один, то в другой конец мусульманского мира. В Индии, в Суменате, для сохранения своей жизни Саади притворно принял веру огнепоклонников (зороастризм) и потом бежал, убив камнем сторожевого жреца. В Мекке, большей частью пешком, Саади побывал 14 раз. Благодаря блестящему знанию классического арабского языка он стал проповедником в Дамаске и Баальбеке, но начал томиться миром и уединился в пустыне под Иерусалимом. Тут он попал в плен к крестоносцам, которые перевезли его на сирийское прибрежье, в Триполи, и заставили там рыть окопы для крепости. Его за 10 червонцев выкупил один знакомый богач из Алеппо, привёз к себе и женил на своей безобразной и сварливой дочери. Спасаясь от невыносимой семейной жизни, Саади бежал в Северную Африку.

По возвращении в Шираз Саади стал вести уединенную жизнь, посвятив себя литературному творчеству. В течение двух лет он создал прославившие его в веках произведения «Бустан» и «Гулистан».

Стихи иранского поэта Саади включены в учебники для школьников не только в Иране, но и в дургих странах мира.

Мавзолей знаменитого иранского поэта в Ширазе также считается одной из достопримечательностей этого города. Мавзолей Саади также изображен на иранской купюре в 100000 риалов.

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