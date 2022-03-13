Флаг Низами Гянджеви поднят в мавзолее Фердоуси в Мешхеде

Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф, известный под псевдонимом Низами Гянджеви — классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литературе, привнесший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль.

Используя темы из традиционного устного народного творчества и письменных исторических хроник, Низами своими поэмами объединил доисламский и исламский Иран.

При этом, сегодня в честь этого великого поэта был поднят его флаг в провинции Мешхед при мавзолее Фердоуси.

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