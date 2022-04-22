В Таджикистане прошел День памяти великого персидского поэта Саади

По случаю Дня памяти великого персидского поэта Саади Ширази в Государственном университете Таджикистана прошла литературная церемония с участием культурных деятелей и посла Ирана в стране Мохаммад Таги Сабери.

Великий мастер слова Абу Абдуллах Мушрифаддин ибн Муслихиддин, известный под именем Саади Ширази – один из самых знаменитых таджикских персидских и мировых поэтов.

Саади - шейх ширазский, персидский мыслитель, поэт-моралист. День памяти великого персидского поэта и гуманиста Саади Ширази отмечают 21 апреля. В этот день на территории мавзолея Саади в Ширазе проходят празднования в честь поэта.

Всё племя Адамово – тело одно,

Из праха единого сотворено.

Коль тела одна только ранена часть,

То телу всему в трепетание впасть.

Над горем людским ты не плакал вовек,

Так скажут ли люди, что ты – человек?

Эти строки, написанные восемь столетий тому назад одним из знаменитейших поэтов земли иранской – Саади Ширази – широко известны не только в Иране, но и за его пределами, как один из главных манифестов, провозглашающих и подчёркивающих единство всего человечества как цель и основу. Ковёр со стихами Саади находится в Нью-Йорке, в штаб-квартире Организации Объединённых Наций.

Знаменитый персидский поэт, представитель практического, житейского суфизма, одна из крупнейших фигур классической персидской литературы Саади родился в 1219 году в городе Шираз. В Иране ежегодно отмечают 21 апреля как День Саади.

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