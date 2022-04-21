День памяти Саади Ширази

21 апреля на территории мавзолея Саади в Ширазе прошли празднования в честь великого персидского поэта и гуманиста Саади Ширази.
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