22 мар. 2022 г., 19:02
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News Code: 84693301
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Мавзолей Фирдоуси в Тусе

Хаким Абулькасим Фирдоуси Туси — поэт, классик персидской литературы, автор эпической поэмы «Шахнаме» (935—1020). Его мавзолей расположен посередине зеленого сада, в 20 км к северу от города Мешхед.

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