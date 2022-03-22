Мавзолей Фирдоуси в Тусе

Хаким Абулькасим Фирдоуси Туси — поэт, классик персидской литературы, автор эпической поэмы «Шахнаме» (935—1020). Его мавзолей расположен посередине зеленого сада, в 20 км к северу от города Мешхед.
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