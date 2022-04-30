Ирак вскоре начнет возвращать свои долги Ирану

Как отметил ИРНА Яхя Алеэсхах, между Ираном и Ираком есть постоянные сделки, что выполняются частным и государственным секторами.

При этом он пояснил, что государственный сектор должен получить 1 млрд долларов от Ирака и по договоренностям, достигнутым между двумя странами по предложенным способам Центрального банка Ирана скоро начнется процесс выплаты Ираком долги Ирану.

По его словам, Ирак должен вернуть частному сектору еще 9 млрд долларов и нет никаких пробел на этом пути.

Чиновник также сказал, что все готово к погашению задолженности Ирака перед Ираном и торговля между двумя странами продолжается в обычном режиме.

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