Пять тыс. журналистов будут освещать всемирный день аль-Кудс

Об этом заявил в среду глава координационного совета Исламской пропаганды Мохаммад Хоссейн Мусапур.

"В этом году более 5 тыс. местных и иностранных журналистов фотографов и операторов будут освещать Всемирный день аль-Кудс в Иране", сообщил Мусапур.

По его словам, помимо иранской столицы это мероприятие будут отмечать в 900 иранских городах.

Глава координационного совета Исламской пропаганды также отметил, что мероприятие пройдет в 90 странах мира.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отметят 29 апреля.

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