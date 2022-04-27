27 апр. 2022 г., 13:44
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Пять тыс. журналистов будут освещать всемирный день аль-Кудс

Пять тыс. журналистов будут освещать всемирный день аль-Кудс

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Более 5000  журналистов, фотографов и операторов будут освещать Всемирный день аль-Кудс в Иране, который состоится 28 апреля.

Об этом заявил в среду глава координационного совета Исламской пропаганды Мохаммад Хоссейн Мусапур.
"В этом году более 5 тыс. местных и иностранных журналистов фотографов и операторов будут освещать Всемирный день аль-Кудс в Иране", сообщил Мусапур.
По его словам, помимо иранской столицы это мероприятие будут отмечать в 900 иранских городах.

Глава координационного совета Исламской пропаганды также отметил, что мероприятие пройдет в 90 странах мира.
День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отметят 29 апреля.
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