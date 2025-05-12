Министр связи Ирана прибыл в Китай в рамках развития технологической дипломатии

Визит осуществляется в рамках реализации стратегической программы «технологической дипломатии» — одного из ключевых приоритетов Министерства связи в составе четырнадцатого правительства Ирана.

Цель визита — укрепление и расширение стратегического сотрудничества между Ираном и Китаем в таких приоритетных сферах, как информационные и коммуникационные технологии, цифровая инфраструктура, телекоммуникации и искусственный интеллект.

В рамках визита запланированы переговоры иранского министра с главой Министерства промышленности и информационных технологий КНР, а также встречи с рядом высокопоставленных китайских должностных лиц. Также планируется проведение профильных встреч с руководителями ведущих технологических компаний и представителями научно-исследовательских учреждений Китая.