12 мая 2025 г., 10:13
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Новости ID: 85830324
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Министр связи Ирана прибыл в Китай в рамках развития технологической дипломатии

12 мая 2025 г., 10:13
Новости ID: 85830324
Министр связи Ирана прибыл в Китай в рамках развития технологической дипломатии

Пекин, 12 мая. ИРНА – Министр связи и информационных технологий Исламской Республики ИранСаттар Хашеми вечером в воскресенье прибыл в Пекин с официальным визитом по приглашению министра промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики.

Визит осуществляется в рамках реализации стратегической программы «технологической дипломатии» — одного из ключевых приоритетов Министерства связи в составе четырнадцатого правительства Ирана.

Цель визита — укрепление и расширение стратегического сотрудничества между Ираном и Китаем в таких приоритетных сферах, как информационные и коммуникационные технологии, цифровая инфраструктура, телекоммуникации и искусственный интеллект.

В рамках визита запланированы переговоры иранского министра с главой Министерства промышленности и информационных технологий КНР, а также встречи с рядом высокопоставленных китайских должностных лиц. Также планируется проведение профильных встреч с руководителями ведущих технологических компаний и представителями научно-исследовательских учреждений Китая.

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