Талибы обсудили с Ираном пограничные вопросы

Сегодня на этой встрече стороны обсудили произошедшие конфликты между двумя сторонами вокруг пограничных вопросов.

При этом Талибы заявил, что организовали делегацию в составе четырёх человек из военных чиновников страны для обсуждения с Ираном разные вопросы, направленные на облегчение сотрудничества.

«Политика наших лидеров по отношению к соседним странам, особенно к Исламской Республике Иран, которая принимает на своей территории миллионы афганских граждан, заключается не в том, чтобы вступать в какие-либо войны или конфликты, а в том, чтобы двигаться вперед для налаживания всеобъемлющего пограничного сотрудничества с ними», - сказали Талибы.

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