26 апр. 2022 г., 21:31
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News Code: 84732745
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Талибы обсудили с Ираном пограничные вопросы

Талибы обсудили с Ираном пограничные вопросы

Тегеран, 26 апреля, ИРНА – Заместитель посла Ирана в Афганистане Хасан Мортазави провел встречу с главой ВС страны Мулави Шабир Ахмад.

Сегодня на этой встрече стороны обсудили произошедшие конфликты между двумя сторонами вокруг пограничных вопросов.

При этом Талибы заявил, что организовали делегацию в составе четырёх человек из военных чиновников страны для обсуждения с Ираном разные вопросы, направленные на облегчение сотрудничества.

«Политика наших лидеров по отношению к соседним странам, особенно к Исламской Республике Иран, которая принимает на своей территории миллионы афганских граждан, заключается не в том, чтобы вступать в какие-либо войны или конфликты, а в том, чтобы двигаться вперед для налаживания всеобъемлющего пограничного сотрудничества с ними», - сказали Талибы.

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