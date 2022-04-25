Во Франции прошли акции протеста после оглашения результатов выборов

Протестующие, которые назвали себя «антифашистами», собрались в площади Республики в Париже.

Кроме Парижа, несмотря на запрет на проведение митингов местными властями, акции протеста прошли в таких городах, как Нанет и Ренне.

Около 250 человек собрались на площади Сент-Анн в Ренне вечером в воскресенье. Затем митингующие прошли по улицам центра города. На улице загорелись мусорные баки, что потребовало вмешательства пожарных.

Протестующие вступили в столкновение с полицейскими, выкрикивая лозунги против Макрона и Ле Пен. В ответ силовики применили слезоточивый газ.

Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции и стал первым за последние 20 лет переизбранным лидером государства. Его главная соперница Мари Ле Пен, с которой он вышел во второй тур, признала поражение.

44-летний Макрон набрал 58 процентов процентов голосов. У Ле Пен — 42 процента.

Напоминаем, что эти же политики встретились во втором туре на предыдущих президентских выборах 5 лет назад, в мае 2017 года. Тогда Макрон первый раз победил Ле Пен, ему отдали голоса 66,1% избирателей, в то время как за его конкерентку проголосовало 33,9%.

Многие европейские лидеры поддержали Макрона, выразив опасения, что победа Ле Пен нанесёт ущерб Евросоюзу. Они также обвинили ее в лояльном отношении к президенту России Владимиру Путину.

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