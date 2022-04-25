Во Франции прошли акции протеста после оглашения результатов выборов

Протестующие, которые назвали себя «антифашистами», собрались в площади Республики в Париже.
Кроме Парижа, несмотря на запрет на проведение митингов местными властями, акции протеста прошли в таких городах, как Нанет и Ренне.
Около 250 человек собрались на площади Сент-Анн в Ренне вечером в воскресенье. Затем митингующие прошли по улицам центра города. На улице загорелись мусорные баки, что потребовало вмешательства пожарных.
Протестующие вступили в столкновение с полицейскими, выкрикивая лозунги против Макрона и Ле Пен. В ответ силовики применили слезоточивый газ.
Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции и стал первым за последние 20 лет переизбранным лидером государства. Его главная соперница Мари Ле Пен, с которой он вышел во второй тур, признала поражение.
44-летний Макрон набрал 58 процентов процентов голосов. У Ле Пен — 42 процента.
Напоминаем, что эти же политики встретились во втором туре на предыдущих президентских выборах 5 лет назад, в мае 2017 года. Тогда Макрон первый раз победил Ле Пен, ему отдали голоса 66,1% избирателей, в то время как за его конкерентку проголосовало 33,9%.
Многие европейские лидеры поддержали Макрона, выразив опасения, что победа Ле Пен нанесёт ущерб Евросоюзу. Они также обвинили ее в лояльном отношении к президенту России Владимиру Путину.
Тегеран, 25 апреля, ИРНА – Сотни человек в воскресенье вышли на улицы в Париже и крупных городах страны после оглашения результатов выборов президента Франции.
Протестующие, которые назвали себя «антифашистами», собрались в площади Республики в Париже.
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