Сборная Ирана завоевала 3 медали на чемпионате Азии по борьбе в Монголии

Борец греко-римского стиля Насер Ализаде в весовой категории 87 кг выиграл золотую медаль в турнире. Он в первом раунде обыграл киргизского соперника Мелиса Айтбекова со счетом 7:1, и вышел в полуфинал. Потом Ализаде одержал победу над борцом из Казахстана Нурсултаном Турсуновым со счетом 3:0.

В финале борец нашей страны обыграл бронзового призера чемпионата мира Жалгасбая Бердимуратова из Узбекистана со счетом 3:1, выиграв первую золотую медаль иранской команды. Ализаде в прошлом году также завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Казахстане.

В весовой категории 63 кг иранский борец Иман Мохаммади в первом раунде преодолел монгольского спортсмена Бацула Дамджина со счетом 12:4. Потом он обыграл японского бронзового призера чемпионата мира Кенсуке Симидзу со счетом 2:0 и вышел в полуфинал, где Мохаммади уступил серебряного призера чемпионата мира из Казахстана Мейрамбеку Айнагулову со счетом 1:9. В финале иранский борец завоевал бронзовую медаль, так как его соперник отказался от присутствия в матче.

Другой представитель Ирана в весовой категории 77 кг Ареф Хабиболлахи в первом раунде уступил киргизскому серебряного призера чемпионата мира Акжолу Махмудову со счетом 1:9. Потом он завоевал бронзовую медаль в матче за третье место из-за отказа его соперника от борьбы.

Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Улан-Баторе 19-24 апреля 2022 года.

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