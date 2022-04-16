Сборная Ирана по греко-римской борьбе примет участие в чемпионате Азии

Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Улан-Баторе 19-24 апреля 2022 года.

В состав сборной Ирана по греко-римской борьбе входят:

Али Нурбахш в весовой категории 55 кг

Мехди Мохсеннежад в весовой категории 60 кг

Иман Мохаммади в весовой категории 63 кг

Шахин Бодаги в весовой категории 67 кг

Мохаммадреза Мохтари в весовой категории 72 кг

Ареф Хабиболлахи в весовой категории 77 кг

Расул Гармсири в весовой категории 82 кг

Насер Ализаде в весовой категории 87 кг

Мехди Бали в весовой категории 97 кг

Амир Гасеми Монджази в весовой категории 130 кг

Сборная Ирана по вольной борьбе также 18 апреля отправится в Монголию.

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