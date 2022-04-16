Сборная Ирана по греко-римской борьбе примет участие в чемпионате Азии

Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Улан-Баторе 19-24 апреля 2022 года.
В состав сборной Ирана по греко-римской борьбе входят:
Али Нурбахш в весовой категории 55 кг
Мехди Мохсеннежад в весовой категории 60 кг
Иман Мохаммади в весовой категории 63 кг
Шахин Бодаги в весовой категории 67 кг
Мохаммадреза Мохтари в весовой категории 72 кг
Ареф Хабиболлахи в весовой категории 77 кг
Расул Гармсири в весовой категории 82 кг
Насер Ализаде в весовой категории 87 кг
Мехди Бали в весовой категории 97 кг
Амир Гасеми Монджази в весовой категории 130 кг
Сборная Ирана по вольной борьбе также 18 апреля отправится в Монголию.
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