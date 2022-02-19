Иранский борец выиграл золотую медаль в Болгарии Кубка Колова-Николы Петрова

Далхани получил первый титул в весовой категории 63 кг с участием 12 борцов в пятницу вечером. Он победил всех своих соперников.

Иранский борец победил Димитровича из Сербии со счетом 8:0 в первом раунде и Канибека Олу из Кыргызстана со счетом 7:3 во втором раунде и вышел в полуфинал.

В полуфинале Далхани победил серебряного призера Европы Эрика Турбу из Венгрии со счетом 7: 6 и вышел в финал.

Иран отправил на турнир восемь борцов греко-римского стиля и вольного стиля. мероприятие проводится в Велико Тырново, Болгария, 17 февраля.

Этот турнир проводится в честь Дана Колова, первого чемпиона Европы по вольной борьбе из Болгарии и чемпиона Европы и мира Николы Петрова.