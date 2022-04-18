ВС Ирана сокрушили авторитет США в регионе, заявил командующий сухопутными войсками армии

Он на церемонии выражения приверженности командиров и сотрудников армии Исламской Республики Иран идеям покойного имама Хомейни по случаю национального дня армии в воскресенье заявил, что Вооруженные силы страны сегодня достигли уровня власти и возможностей, которые неоднократно сокрушили авторитет американцев в регионе.
По его словам, сухопутные войска иранской армии во время присутствия террористической группировки ДАИШ защищали западные части страны и обыграли врагов.
Бригадный генерал Хейдари также заявил о возможностях сухопутных войск иранской армии в области беспилотников и вертолетов в регионе.
С 1979 года – года победы Исламской Революции в Иране –ежегодно 18 апреля отмечается национальный день армии и сухопутных сил ИРИ. В День армии в Тегеране проводится военный парад, цель которого — демонстрация достижений и военной мощи иранской армии. Его посещают государственные деятели, в том числе и президент государства и представители высшего военного командования.
Рей, 18 апреля, ИРНА - Главнокомандующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киюмарс Хейдари назвал армию мощной рукой Исламской революции.
Он на церемонии выражения приверженности командиров и сотрудников армии Исламской Республики Иран идеям покойного имама Хомейни по случаю национального дня армии в воскресенье заявил, что Вооруженные силы страны сегодня достигли уровня власти и возможностей, которые неоднократно сокрушили авторитет американцев в регионе.
Похожие новости
-
Раиси: ВС Ирана внимательно следят за малейшими действиями Израиля
Тегеран, 18 апреля, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси выступил с речью по случаю Дня Армии…
-
Вооруженные силы Ирана достигли самообеспеченности
Тегеран, 22 марта. ИРНА - Командующий Сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран…
-
Главнокомандующий сухопутными войсками сообщил о представлении новых БПЛА
Тегеран, 21 марта, ИРНА - Главнокомандующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал…
Your Comment