18 апр. 2022 г., 10:35
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ВС Ирана сокрушили авторитет США в регионе, заявил командующий сухопутными войсками армии

ВС Ирана сокрушили авторитет США в регионе, заявил командующий сухопутными войсками армии

Рей, 18 апреля, ИРНА - Главнокомандующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киюмарс Хейдари назвал армию мощной рукой Исламской революции.

Он на церемонии выражения приверженности командиров и сотрудников армии Исламской Республики Иран идеям покойного имама Хомейни по случаю национального дня армии в воскресенье заявил, что Вооруженные силы страны сегодня достигли уровня власти и возможностей, которые неоднократно сокрушили авторитет американцев в регионе.
По его словам, сухопутные войска иранской армии во время присутствия террористической группировки ДАИШ защищали западные части страны и обыграли врагов.
Бригадный генерал Хейдари также заявил о возможностях сухопутных войск иранской армии в области беспилотников и вертолетов в регионе.
С 1979 года – года победы Исламской Революции в Иране –ежегодно 18 апреля отмечается национальный день армии и сухопутных сил ИРИ. В День армии в Тегеране проводится военный парад, цель которого — демонстрация достижений и военной мощи иранской армии. Его посещают государственные деятели, в том числе и президент государства и представители высшего военного командования.

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