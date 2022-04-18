ВС Ирана сокрушили авторитет США в регионе, заявил командующий сухопутными войсками армии

Он на церемонии выражения приверженности командиров и сотрудников армии Исламской Республики Иран идеям покойного имама Хомейни по случаю национального дня армии в воскресенье заявил, что Вооруженные силы страны сегодня достигли уровня власти и возможностей, которые неоднократно сокрушили авторитет американцев в регионе.

По его словам, сухопутные войска иранской армии во время присутствия террористической группировки ДАИШ защищали западные части страны и обыграли врагов.

Бригадный генерал Хейдари также заявил о возможностях сухопутных войск иранской армии в области беспилотников и вертолетов в регионе.

С 1979 года – года победы Исламской Революции в Иране –ежегодно 18 апреля отмечается национальный день армии и сухопутных сил ИРИ. В День армии в Тегеране проводится военный парад, цель которого — демонстрация достижений и военной мощи иранской армии. Его посещают государственные деятели, в том числе и президент государства и представители высшего военного командования.

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