Источник в ЦБ раскрыл новые подробности освобождения замороженных активов Ирана

На прошлой неделе официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил сообщение ИРНА о размораживании активов на сумму $7 млрд. Однако 15 апреля официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс опровергла заявления иранских властей о достигнутой договоренности по разблокировке 7 млрд долларов из замороженных зарубежных активов Ирана. Источник в Центральном Банке Ирана подтвердил агентству ИРНА сообщения о доработке механизма освобождения замороженных средств Ирана.

"В последнее время стоят на повестке дня переговоры по освобождению средств Ирана, незаконно заблокированных в других странах", сказал источник. При этом он напомнил, что недавно Великобритания освободила иранские активы в размере 390 млн. миллионов фунтов стерлингов.

Он также подтвердил, что на прошлой неделе региональная делегация посетила Тегеран, чтобы доработать механизм освобождения замороженных средств Ирана.

Источник также прокомментировал заявления официального представителя Госдепартамента США, которая опровергла сообщения о достигнутой договоренности по освобождению активов Ирана.

"МИД Ирана в своих комментариях заявил о первоначальной договоренности об освобождении заблокированных средств Ирана", подчеркнула источник. — Никаких разговоров со стороны иранских властей о том, что упомянутые средства были освобождены никогда не было".

Ранее агентство ИРНА сообщило, что Иран достиг соглашения с рядом стран о разблокировке его активов на сумму $7 млрд, замороженных в иностранных банках по запросу США.

Заблокированные средства должны быть отправлены на банковские счета Ирана в течение периода времени в несколько недель, согласно рамочному соглашению.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram