В Иране сообщили о последнем этапе размораживания активов на сумму $7 млрд

Ранее ИРНА сообщил, что Иран достиг соглашения с рядом стран о разблокировке его активов на сумму $7 млрд, замороженных в иностранных банках по запросу США.

Согласно договоренности, достигнутой между Ираном и рядом стран были определены и согласованы необходимые рамки для разблокировки значительной части замороженных активов страны.

Эти средства могут быть переведены на счета Ирана течение нескольких недель.

Стоит отметить, что процесс разблокировки этих средств аналогичны процессу, согласованному с Великобританией, в рамках которых на счета Ирана были переведены средства в размере около 470 млн евро.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

