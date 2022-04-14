14 апр. 2022 г., 09:48
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Иран: оккупация, терроризм и иностранные нападения являются основными угрозами безопасности женщин на Ближнем Востоке

Иран: оккупация, терроризм и иностранные нападения являются основными угрозами безопасности женщин на Ближнем Востоке

Тегеран, 14 апреля, ИРНА - Посол и помощник представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Захра Эршади заявила, что оккупация, терроризм и иностранное нападение являются основными угрозами безопасности женщин в регионе Ближнего Востока.

Выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Женщины, мир и безопасность», Эршади коснулась положения женщин на Ближнем Востоке, включая Палестину, и сказала, что сексуальное насилие является отвратительным преступлением, часто используемым в качестве терроризма и тактики ведения войны.

«Основные угрозы безопасности женщин на Ближнем Востоке включают оккупацию, внешнее нападение и терроризм, угрозы, которые не уважают права и жизни женщин. Положение палестинских девочек и женщин является ярким примером этой проблемы», - отметила она.

Посол Ирана отметила положение женщин в Афганистане и сказала, что нынешняя ситуация в Афганистане оказала серьезное влияние на женщин там.

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