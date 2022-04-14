Иран: оккупация, терроризм и иностранные нападения являются основными угрозами безопасности женщин на Ближнем Востоке

Выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Женщины, мир и безопасность», Эршади коснулась положения женщин на Ближнем Востоке, включая Палестину, и сказала, что сексуальное насилие является отвратительным преступлением, часто используемым в качестве терроризма и тактики ведения войны.

«Основные угрозы безопасности женщин на Ближнем Востоке включают оккупацию, внешнее нападение и терроризм, угрозы, которые не уважают права и жизни женщин. Положение палестинских девочек и женщин является ярким примером этой проблемы», - отметила она.

Посол Ирана отметила положение женщин в Афганистане и сказала, что нынешняя ситуация в Афганистане оказала серьезное влияние на женщин там.