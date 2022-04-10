10 апр. 2022 г., 13:10
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В Иране представили парламенту программу для снижения влияния санкций на экономику

В Иране представили парламенту программу для снижения влияния санкций на экономику

Тегеран, 10 апреля, ИРНА – Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи в субботу сообщил о представлении парламенту программы для снижения влияния санкций на экономику страны.

«Дипломатические попытки для отмены санкций не означают, что мы не должны думать о снижении влияния санкций на экономику», написал он в своем Twitter.
По его словам, впервые за последние четыре года подготовлена программа для снижения влияния санкций на экономику Ирана.

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