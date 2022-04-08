Иран и Ирак призвали к ускорению реализации всех соглашений

В этом телефонном разговоре министры иностранных дел Ирана Ирака обсудили вопросы, представляющих интерес для обеих сторон, включая региональный и двусторонние вопросы.

Фуад Хусейн также указал на свой недавний визит в Москву и встречу с МИД РФ.

Амир Абдоллахиян также в свою очередь подчеркнул политическое решение украинского кризиса для стабилизации мира в евразийском регионе.

Стороны также сделали акцент на рассмотрении предпринятых мер в рамках двусторонних отношений и призвали к ускорению реализаций всех соглашений.

Амир Абдоллахиян при этом пригласил иракского коллегу посетить с визитом Иран.