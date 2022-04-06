В иранском парламенте одобрено соглашение с Ираком о воздушном транспорте"

Иранский парламент на своем очередном открытом заседании, состоявшемся сегодня под председательством Мохаммада Багера Калибафа, одобрил проект развития воздушного транспорта с Ираком 164 голосами «За».

В соответствии с этим соглашением обе стороны договорились установить и осуществлять регулярное воздушное сообщение между двумя странами и за рубежом в качестве участника конвенции о международной гражданской авиации, известной как Чикагская конвенция, которая была подписана 7 декабря 1944 года.