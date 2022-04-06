6 апр. 2022 г., 16:32
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В иранском парламенте одобрено соглашение с Ираком о воздушном транспорте"

В иранском парламенте одобрено соглашение с Ираком о воздушном транспорте"

Тегеран, 6 апреля, ИРНА – Иранский парламент одобрил проект соглашения между правительствами Исламской Республики Иран и Ирака в области авиатранспортных услуг.

Иранский парламент на своем очередном открытом заседании, состоявшемся сегодня под председательством Мохаммада Багера Калибафа, одобрил проект развития воздушного транспорта с Ираком 164 голосами «За».

В соответствии с этим соглашением обе стороны договорились установить и осуществлять регулярное воздушное сообщение между двумя странами и за рубежом в качестве участника конвенции о международной гражданской авиации, известной как Чикагская конвенция, которая была подписана 7 декабря 1944 года.

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