6 апр. 2022 г., 15:48
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Иран подверг критике Германию за заключение в тюрьму 93-летней женщины

Иран подверг критике Германию за заключение в тюрьму 93-летней женщины

Тегеран, 6 апреля, ИРНА - Заместитель главы судебной власти Ирана и секретарь Высшего совета по правам человека Казем Гарибабади в среду раскритиковал решение Германии заключить в тюрьму 93-летнюю женщину за выражение ее взглядов.

В ответ на повторное тюремное заключение 93-летней женщины за отрицание Холокоста в Германии и неприятие отказа от ее взглядов Гарибабади написал в среду в своем аккаунте в Twitter, что «предоставив так много возможностей для широкой критики религий и святынь, Германия не потерпит 93-летней женщины за то, что она просто высказала свое мнение».

«Дело только в двойных стандартах? Ни в коем случае! Это систематическое подавление тех, кто отказывается подчиняться версии Запада», - добавил он.

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