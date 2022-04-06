Иран подверг критике Германию за заключение в тюрьму 93-летней женщины

В ответ на повторное тюремное заключение 93-летней женщины за отрицание Холокоста в Германии и неприятие отказа от ее взглядов Гарибабади написал в среду в своем аккаунте в Twitter, что «предоставив так много возможностей для широкой критики религий и святынь, Германия не потерпит 93-летней женщины за то, что она просто высказала свое мнение».

«Дело только в двойных стандартах? Ни в коем случае! Это систематическое подавление тех, кто отказывается подчиняться версии Запада», - добавил он.